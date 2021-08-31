В Україні за 20-25 років може повністю зникнути зима. До цього можуть призвести глобальне потепління й стрімкі зміни клімату.

Такий прогноз озвучив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в одному з інтерв’ю.

Зникнення зими

– Глобальне потепління не могло оминути Україну. Ба більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутне. Адже середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса, – зауважує Кульбіда.

Також, за його словами, щороку в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий – скорочується.

– Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде, – пояснює голова Укргідрометцентру.

Найбільший врожай за всю історію

Водночас Кульбіда зауважив, що цього року в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі.

Цьому сприяють хороші погодні умови, які були під час посівної. Зокрема очікується найбільший врожай кукурудзи та озимих культур.

– Якщо говорити про загрози глобального потепління для аграрного сектору нашої держави, то вони є, але сучасні технології дозволяють уникати негативних наслідків. Думаю, наші аграрії зважають на це, особливо великі агрохолдинги, – додав Кульбіда.

Як зміниться клімат України до 2100 року

За 30 років незалежності клімат України зазнав значних змін. Аномально високі температури, довготривала спека, посухи, лісові пожежі, руйнівні зливи, паводки та інші екстремальні погодні явища стали буденністю.

Експерти кажуть, що українці мають адаптуватися, оскільки надалі ці тенденції лише посилюватимуться, і це пов’язано з глобальною ситуацією на планеті.

Детальніше про те, як змінилися клімат та екологія в Україні за 30 років та чого чекати далі, читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Парламент.ua