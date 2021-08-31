В Украине через 20-25 лет может полностью исчезнуть зима. К этому могут привести глобальное потепление и стремительные изменения климата.

Такой прогноз озвучил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в одном из интервью.

Исчезновение зимы

— Глобальное потепление не могло обойти Украину. Более того, наше государство относится к тем странам, в которых оно весьма ощутимо. Ведь среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилось на 1,6-1,7 градуса, — говорит Кульбида.

Также, по его словам, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний — сокращается.

— Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет, — объясняет глава Укргидрометцентра.

Наибольший урожай за всю историю

В то же время Кульбида отметил, что в этом году в Украине будет наибольший урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси.

Этому способствуют хорошие погодные условия, которые были во время посевной. В частности ожидается наибольший урожай кукурузы и озимых культур.

— Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги, — добавил Кульбида.

Как изменится климат Украины к 2100 году

За 30 лет независимости климат Украины претерпел значительные изменения. Аномально высокие температуры, длительная жара, засухи, лесные пожары, разрушительные ливни, паводки и другие экстремальные погодные явления стали обыденностью.

Эксперты говорят, что украинцы должны адаптироваться, поскольку в дальнейшем эти тенденции будут только усиливаться, и это связано с глобальной ситуацией на планете.

Подробнее о том, как изменились климат и экология в Украине за 30 лет и чего ждать дальше, читайте в нашем материале.

Источник: Парламент.ua

