Більшість шкіл в Івано-Франківській області переходять на дистанційне навчання з понеділка, 13 вересня.

В очній формі продовжують працювати виключно ті заклади, у яких провакциновано понад 80% парцівників, а таких шкіл на Прикарпатті – 15.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук в ефірі одного з українських телеканалів.

– З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичайного режиму роботи є вакцинація понад 80% педагогів, – сказала Онищук.

Вона також зазначила, що наразі в області провакциновано усього 29% вчителів.

– 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%, – наголосила посадовиця і додала, що ці заклади продовжать роботу у звичайному режимі.

Карантин в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 13 вересня Україна може перейти у жовту зону адаптивного карантину.

Наразі уся територія країни перебуває у зеленій, де діють найслабші обмеження.

Про те, як зміниться життя українців і які обмеження діють у жовтій зоні адаптивного карантину, читайте в матеріалі Фактів ICTV.