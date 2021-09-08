Большинство школ в Ивано-Франковской области переходят на дистанционное обучение с понедельника, 13 сентября.

В очной форме продолжают работать исключительно те заведения, в которых провакцинировано более 80% сотрудников, а таких школ на Прикарпатье — 15.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в эфире одного из украинских телеканалов.

— С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения обычного режима работы является вакцинация более 80% педагогов, — сказала Онищук.

Она также отметила, что сейчас в области провакцинировано всего 29% учителей.

— 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, — отметила чиновница и добавила, что эти заведения продолжат работу в обычном режиме.

Карантин в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 13 сентября Украина может перейти в желтую зону адаптивного карантина.

Сейчас вся территория страны находится в зеленой, где действуют самые слабые ограничения.

О том, как изменится жизнь украинцев и какие ограничения действуют в желтой зоне адаптивного карантина, читайте в материале Фактов ICTV.