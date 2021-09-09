Україна не перейде в жовту карантинну зону з 13 вересня: Ляшко пояснив чому

В Україні є підстави для запровадження жовтого рівня епіднебезпеки, але Кабмін може ухвалити запропоновані МОЗ зміни до відповідної постанови не раніше середи, тобто 15 вересня, і тільки за тиждень вони наберуть чинності.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час регіонального форуму Реформа системи шкільного харчування в Одесі.

– МОЗ звернулось до Кабміну щодо розгляду цього питання на засіданні Національної комісії з ТЕБ і НС. Очікуємо, що орієнтовно в середу Кабмін також розгляне внесені МОЗ зміни до постанови щодо переходу областей до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину, – сказав міністр.

Ляшко пояснив сам механізм запровадження карантинних обмежень. Спочатку уряд ухвалює зміни до постанови, потім скликають засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому ухвалюється рішення про переведення всієї країни до жовтого рівня, яке набуває чинності не раніше, ніж за сім днів.

На засіданні уряду 8 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже у понеділок, 13 вересня, Україна може повернутися до жовтої зони.

Детально про обмеження жовтої зони карантину читайте у матеріалі Фактів ICTV.