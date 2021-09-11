Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Директор Департаменту комунікації МВС Тракало подав у відставку

Директор Департаменту комунікації МВС Тракало подав у відставку

Директор Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало подав у відставку. Про це на особистій сторінці у Facebook Тракало написав 10 вересня.

Посадовець пропрацював у МВС шість років.

– Завершив робочий тиждень заявою на звільнення. Понад 6 років на державній службі. Від початку становлення Нацполіції – до розбудови авіації МВС. Після Революції Гідності формував прес-службу Нацполіції “з нуля”. Був першим в історії її речником

Бувало складно. Але завжди конструктивно і результативно, – написав Тракало.
Доповнюється…

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка