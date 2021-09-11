Директор Департаменту комунікації МВС Тракало подав у відставку

Директор Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало подав у відставку. Про це на особистій сторінці у Facebook Тракало написав 10 вересня.
Посадовець пропрацював у МВС шість років.
– Завершив робочий тиждень заявою на звільнення. Понад 6 років на державній службі. Від початку становлення Нацполіції – до розбудови авіації МВС. Після Революції Гідності формував прес-службу Нацполіції “з нуля”. Був першим в історії її речником
Бувало складно. Але завжди конструктивно і результативно, – написав Тракало.
Доповнюється…