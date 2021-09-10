Компанія Поллі-Сервіс виготовить суперзахищенні ID-картки для працівників НАБУ та прокуратури

Українська компанія Поллі-Сервіс – лідер захищеного друку в Європі – поставить бланки посвідчень в Національне антикорупційне бюро і пластикові суперзахищені ID-картки для працівників столичної прокуратури.

Про це повідомив Президент ТОВ Поллі-Сервіс Ігор Попович в інтерв’ю BitukMedia (https://bituk.media/2021/09/06/polly-servys-ne-ustupaet-ny-odnoy-ynostrannoy-kompanyy-po-urovnyu -tekhnolohyy-2 /).

Наприкінці серпня підприємство виграло замовлення на виготовлення бланків службових посвідчень працівників Національного антикорупційного бюро та пластикових ID-карт з елементами захисту для працівників Київської міської прокуратури.

– Повні технічні характеристики карт для прокуратури – це багатошаровий полікарбонат, впроваджена деметалізована голограма, захисні елементи та смарт модуль. З такими кваліфікаційними вимогами до захисту посвідчень більше не впорається жодна компанія в Україні, – підкреслив Ігор Попович.

Попович додав, що сьогодні в Україні немає інших підприємств, окрім Поллі-Сервісу, які могли б технологічно і виробничо виграти такий спеціалізований тендер. Їхнім інтелектуальним та промисловим потужностям об’єктивно немає рівних.

Ігор Попович зазначив, що компанія Поллі-Сервіс виграла близько 85% усіх спеціалізованих тендерів за останні три роки.

За 17 років стабільної та системної роботи компанія поставила високозахищені документи з власними рішеннями таким державним відомствам і установам, як Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Верховна Рада України.

А також Державна податкова служба України, Київська міська державна адміністрація, Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Офіс Генерального прокурора та інші.

Технології компанії Поллі-Сервіс відкрили шлях Україні до безвізового режиму з Європою у 2009 році, коли був створений унікальний ультрасучасний закордонний паспорт, і забезпечили лідерство країни в індустрії виготовлення ID-документів.

– За визначенням Міжнародної організації цивільної авіації ICAO, яка стандартизує вимоги до документів у всьому світі, зразок нового українського закордонного паспорту, розробленого фахівцями Поллі-Сервіс, увійшов до п’ятірки кращих у світі. Паспорт нашої розробки має 25 ступенів захисту, що в рази перевищує захищеність більшості банкнот світу, – пояснює Ігор Попович.

Окрім біометричних паспортів, Поллі-Сервіс розробив і випускав електронне водійське посвідчення, яке в 2004 отримало визнання і пройшло всі необхідні сертифікації Європейської комісії.

ТОВ Поллі-Сервіс – українська компанія, яка створює високоінтелектуальні комплексні рішення для персоналізації, захисту документів, пластикових карт, а також інформаційних систем.

Компанія є лідером у галузі ID-документів, розробки і впровадження ІТ-систем, забезпечує технічне обслуговування на основі власних технологічних продуктів, інтеграційних систем і об’єктів інтелектуальної власності.

Поллі-Сервіс є архітектором всесвітнього глобального проекту з виробництва перших електронних ID-документів для організації INTERPOL, які сьогодні використовуються більш, ніж у 190 країнах світу.

https://www.polly-service.com/