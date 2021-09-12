Стало відомо ім’я українського захисника, який загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил у суботу, 11 вересня. Старший сержант Олексій Куленко дістав важке осколкове поранення під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, її слова підтвердив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга на своєму Telegram-каналі.

На жаль, поранення виявилося смертельним та обірвало життя військовослужбовця. Відомо, що боєць був родом з Новоархангельського району.

У рідному селі військовослужбовця Покотилове залишилися батько та троє дітей. Марія Чорна зазначила, що наразі його родина переживає страшні часи. За її словами, вся Кіровоградська область горює разом з сім’єю загиблого військового.

Сергій Шульга зазначив, що ще двоє українських захисників з Кіровоградської області дістали важкі поранення на Донбасі.

Станом на вечір 12 вересня, протягом сьогоднішнього дня загинув один військовий на Донбасі. За минулу добу, 11 вересня, двоє українських бійців загинули, ще 10 захисників постраждали.