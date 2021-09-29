У Києві освітяни отримають 198,8 млн грн додаткової премії. Це зроблять з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти (Дня учителя), який відзначатимуть 3 жовтня.

– Наша столиця є одним із шести регіонів, де освітянам виплачують максимальні надбавки. Усі працівники 428 київських шкіл отримають додаткові премії до свята, – розповів заступник голови Київської держадміністрації Валентин Мондриївський.

За словами Мондриївського, для премій вчителям передбачено 153,2 млн грн, а для інших працівників шкільних закладів – 45,6 млн грн.

– Київські освітяни найкращі за всіма показниками. За підсумками всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів столичні школярі щорічно займають призові місця. А наші педагоги перемагають у Всеукраїнському конкурсі Учитель року, – заважив заступник голови КМДА.

Як відзначив Мондриївський, у 2021 році понад 800 педагогів отримають різноманітні нагороди та відзнаки. Зокрема, відзнаки Київського міського голови, Київської міської державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України.

День вчителя в Україні

Традиційно День працівників освіти відзначають в Україні у першу неділю жовтня, починаючи з 1980 року.

Однак вітати вчителів та інших працівників освіти учні та випускники шкіл починають з п’ятниці.

Ба більше, в освітніх закладах можуть проводити святкові заходи: урочиста лінійка, концерти, самостійне проведення старшокласниками уроку тощо.