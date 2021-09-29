В Киеве педагоги получат 198,8 млн грн дополнительной премии. Это сделают по случаю профессионального праздника — День работников образования (День учителя), который будет отмечаться 3 октября.

— Наша столица является одним из шести регионов, где педагогам выплачивают максимальные надбавки. Все работники 428 киевских школ получат дополнительные премии к празднику, — рассказал заместитель председателя Киевской госадминистрации Валентин Мондриевский.

По словам Мондриевского, для премий учителям предусмотрено 153,2 млн грн, а для других работников школьных учреждений — 45,6 млн грн.

— Киевские педагоги наилучшие по всем показателям. По итогам всеукраинских олимпиад, турниров и конкурсов столичные школьники ежегодно занимают призовые места. А наши педагоги побеждают во Всеукраинском конкурсе Учитель года, — заявил заместитель председателя КГГА.

Как отметил Мондриевский, в 2021 году более 800 педагогов получат различные награды и отличия. В частности, отличия Киевского городского головы, Киевской городской государственной администрации и Министерства образования и науки Украины.

День учителя в Украине

Традиционно День работников образования отмечается в Украине в первое воскресенье октября, начиная с 1980 года.

Однако приветствовать учителей и других работников образования ученики и выпускники школ начинают с пятницы.

Более того, в образовательных учреждениях могут проводить праздничные мероприятия: торжественная линейка, концерты, самостоятельное проведение старшеклассниками урока и тому подобное.