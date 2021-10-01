День людей похилого віку: історія пенсійних виплат і як вони зміняться

1 жовтня у світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Це свято у 1990 році встановила Генеральна Асамблея ООН.

У цей день відбуваються різні фестивалі, конференції та конгреси щодо захисту прав людей похилого віку. Громадські організації та фонди влаштовують благодійні акції.

Факти ICTV у День людей похилого віку з’ясували, як це – бути пенсіонером в Україні. Скільки загалом людей пенсійного віку є в Україні, як змінювався розмір пенсій, які суми виділяє держава та чи будуть вони зростати – читайте у матеріалі.

Пенсії в Україні: що було, є і буде

Як змінювався розмір пенсій в Україні

За 30 років незалежності розмір пенсій в Україні кардинально змінився. Від мільйонів карбованців – до тисяч гривень.

Пенсіонери в Україні досі залишаються найменш забезпеченою верствою населення. До європейського рівня, де люди на пенсії можуть дозволити собі гідне життя та подорожі, нам іще, на жаль, далеко.

У 1991 році, за часів СРСР, українські пенсіонери в середньому отримували 110 карбованців.

У 1994-1995 роках держава виділяла сотні тисяч і до мільйона карбованців на людину.

Після запровадження гривні у 1996 році середня пенсія українця становила 38,8 грн. У 2000 році – 69 грн.

У 2005 році, після Помаранчевої революції, розмір пенсії зріс до 323 грн.

У 2010 році українські пенсіонери отримували приблизно 1 тис. грн. У 2015 році, після Революції гідності, пенсія середньостатистичного українця становила 1,5 тис. грн.

Середній розмір пенсій в Україні за роками

Рік Розмір пенсії 1991 109,7 карбованців 1994 306,9 тис. карбованців 1995 1,1 млн карбованців 1996 38,8 грн 2005 323,8 грн 2010 1 039,6 грн 2015 1 570 грн 2018 2 556,7 грн 2021 3 866, 84 грн

Джерело: Державна служба статистики

Станом на 1 серпня 2021 року середня пенсія в Україні становить 3 886,84 грн.

Мінімальна пенсія зараз на рівні 1 854 грн. Це менше за рівень прожиткового мінімуму – на липень 2021 року це 2 379 грн.

Скільки пенсіонерів є в Україні

За даними Державної служби статистики, станом на 2021 рік в Україні налічується 10,96 млн пенсіонерів.

Це майже третина усього населення. Чисельність населення на 2021 рік – понад 41 млн (не враховуючи дані з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).

Якщо порівнювати з початком незалежності, кількість пенсіонерів в Україні зменшилася, але несуттєво.

У 1991 році, до прикладу, в Україні було 13,1 млн людей пенсійного віку. Але тут потрібно враховувати, що на той час пенсійний вік був нижчим.

Наразі пенсійний вік в Україні становить 60 років за наявності 28 років страхового стажу. Інакше людина може піти на пенсію аж у 63 роки.

Як підвищуватиметься пенсія

Уже з 1 жовтня українці віком 75-80 років отримуватимуть доплати до пенсії у розмірі 400 грн.

З 1 грудня в Україні збільшиться прожитковий мінімум, через що мінімальну пенсію підвищать на 100 грн – до 1 934 грн.

Зростуть виплати для осіб старше 65 років, які мають повний страховий стаж (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35). Ця категорія громадян отримуватиме 2,6 тис. грн.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував доплати для пенсіонерів у 2022 році. У жовтні 2022 року по 300 грн отримають українці у віці 70-75 років.

Згідно з Бюджетною декларацією, до 2024 року мінімальна пенсія в Україні зросте втричі. За прогнозом, для пенсіонерів передбачені такі суми:

у 2022 році – до 2 093 грн;

у 2023 році – до 2 246 грн,

у 2024 році – до 2 403 грн.

Як працюватиме накопичувальна пенсійна система

З 2024 року в Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система. Про це повідомляла Марина Лазебна – міністр соціальної політики.

Відповідний законопроект №4408 Верховна Рада може ухвалити уже цієї осені. Накопичувальна пенсійна система не поширюватиметься на сьогоднішніх пенсіонерів, і тих, хто вийде на пенсію у найближчі 10 років.

Система передбачає створення власного рахунку для кожного українця, куди будуть надходити відрахування з зарплати. Точні цифри поки невідомі, але зараз йдеться про 2-4% від заробітної плати. Хто саме їх буде сплачувати – працівник, роботодавець чи держава, також незрозуміло.

Отримати ці виплати можна буде після досягнення пенсійного віку.

На важливості впровадження накопичувальної пенсійної системи наполягає міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної, яка наразі діє в Україні.

На думку експертів, накопичувальна пенсійна система не покращить становище українських пенсіонерів, а навпаки. Низькі відсотки відрахувань не зможуть забезпечити достатні суми навіть за 35 років роботи. Крім того, накопичення постійно зменшуватимуться через комісію на інфляцію.

Як зауважив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, від накопичувальної пенсійної системи виграють лише компанії та чиновники, які обслуговуватимуть її.

Детальніше про те, як діятиме накопичувальна пенсійна система, читайте у матеріалі.

Як оформити пенсію

Громадянам, які не працюють, для оформлення пенсії необхідно звернутися у відділення Пенсійного фонду за місцем прописки.

Особам, які працевлаштовані, цього робити не потрібно. Заяву про призначення пенсії до Пенсійного фонду має подати відповідальна особа на підприємстві, зазвичай це відділ бухгалтерії.

У зв’язку з карантином в Україні з’явилася можливість оформити пенсійне посвідчення в режимі онлайн. Для цього необхідно зайти на сайт Пенсійного фонду та додати туди необхідні документи – паспорт, ідентифікаційний код і фото.

Як оформити пенсійне посвідчення онлайн – дивіться в інструкції від Фактів ICTV.