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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

День пожилых людей: история пенсионных выплат и как они изменятся

День пожилых людей: история пенсионных выплат и как они изменятся

1 октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Этот праздник в 1990 году установила Генеральная Ассамблея ООН.

В этот день проходят различные фестивали, конференции и конгрессы по защите прав пожилых людей. Общественные организации и фонды устраивают благотворительные акции.

Факты ICTV в День пожилых людей выяснили, каково это — быть пенсионером в Украине. Сколько всего людей пенсионного возраста в Украине, как менялся размер пенсий, какие суммы выделяет государство и будут ли они расти — читайте в материале.

Пенсии в Украине: что было, есть и будет

Как менялся размер пенсий в Украине

За 30 лет независимости размер пенсий в Украине кардинально изменился. От миллионов рублей — до тысяч гривен.

Пенсионеры в Украине до сих пор остаются наименее обеспеченным слоем населения. До европейского уровня, где люди на пенсии могут позволить себе достойную жизнь и путешествия, нам еще, к сожалению, далеко.

В 1991 году, во времена СССР, украинские пенсионеры в среднем получали 110 рублей.

В 1994-1995 годах государство выделяло сотни тысяч и до миллиона карбованцев на человека.

После введения гривны в 1996 году средняя пенсия украинца составляла 38,8 грн. В 2000 году — 69 грн.

В 2005 году, после Оранжевой революции, размер пенсии вырос до 323 грн.

В 2010 году украинские пенсионеры получали примерно 1 тыс. грн. В 2015 году, после Революции достоинства, пенсия среднестатистического украинца составляла 1,5 тыс. грн.

Средний размер пенсий в Украине по годам

Год Размер  пенсии
1991  109,7 руб.
1994 306,9 тыс. карбованцев
1995 1,1 млн карбованцев
1996 38,8 грн
2005 323,8 грн
2010 1 039,6 грн
2015

1 570 грн
2018 2 556,7 грн
2021  3 866, 84 грн

Источник: Государственная служба статистики

По состоянию на 1 августа 2021 года средняя пенсия в Украине составляет 3 886,84 грн.

Минимальная пенсия сейчас на уровне 1 854 грн. Это меньше уровня прожиточного минимума — на июль 2021 года это 2 379 грн.

пенсія гроші

Сколько пенсионеров в Украине

По данным Государственной службы статистики, на 2021 год в Украине насчитывается 10,96 млн пенсионеров.

Это почти треть всего населения. Численность населения на 2021 год — более 41 млн (не считая данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

Если сравнивать с началом независимости, количество пенсионеров в Украине уменьшилось, но несущественно.

В 1991 году, к примеру, в Украине было 13,1 млн людей пенсионного возраста. Но здесь нужно учитывать, что в то время пенсионный возраст был ниже.

Сейчас пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет — при наличии 28 лет страхового стажа. Иначе человек может пойти на пенсию только в 63 года.

Как будет повышаться пенсия

Уже с 1 октября украинцы в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты к пенсии в размере 400 грн.

С 1 декабря в Украине увеличится прожиточный минимум, из-за чего минимальную пенсию повысят на 100 грн — до 1 934 грн.

Увеличатся выплаты для лиц старше 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (для женщин — 30 лет, для мужчин — 35). Эта категория граждан будет получать 2,6 тыс. грн.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал доплаты для пенсионеров в 2022 году. В октябре 2022-го по 300 грн получат украинцы в возрасте 70-75 лет.

Согласно Бюджетной декларации, до 2024 года минимальная пенсия в Украине вырастет втрое. По прогнозу, для пенсионеров предусмотрены такие суммы:

  • в 2022 году — до 2 093 грн;
  • в 2023 году — до 2 246 грн,
  • в 2024 году — до 2 403 грн.

Прогнозоване зростання мінімальної пенсії до 2024 року згідно з Бюджетною декларацією

Как будет работать накопительная пенсионная система

С 2024 года в Украине может заработать накопительная пенсионная система. Об этом сообщала Марина Лазебная — министр социальной политики.

Соответствующий законопроект №4408 Верховная Рада может принять уже этой осенью. Накопительная пенсионная система не будет распространяться на сегодняшних пенсионеров, и тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет.

Система предусматривает создание собственного счета для каждого украинца, куда будут поступать отчисления от зарплаты. Точные цифры пока неизвестны, но сейчас речь идет о 2-4% от заработной платы. Кто именно будет их платить — работник, работодатель или государство, также непонятно.

Получить эти выплаты можно будет по достижении пенсионного возраста.

Пенсионеры в Украине: сколько пенсионеров в Украине и какие пенсии

На важности внедрения накопительной пенсионной системы настаивает министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной, которая сейчас действует в Украине.

По мнению экспертов, накопительная пенсионная система не улучшит положения украинских пенсионеров, а наоборот. Низкие проценты отчислений не смогут обеспечить достаточные суммы даже за 35 лет работы. Кроме того, накопления будут постоянно уменьшаться из-за комиссии и инфляции.

Как отметил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, от накопительной пенсионной системы выиграют только компании и чиновники, которые будут обслуживать ее.

Подробнее о том, как будет действовать накопительная пенсионная система, читайте в материале.

Как оформить пенсию

Гражданам, которые не работают, для оформления пенсии необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту прописки.

Лицам, которые трудоустроены, этого делать не нужно. Заявление о назначении пенсии в Пенсионный фонд должен подать ответственный человек на предприятии, обычно это отдел бухгалтерии.

В связи с карантином в Украине появилась возможность оформить пенсионное удостоверение в режиме онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда и добавить туда необходимые документы — паспорт, идентификационный код и фото.

Как оформить пенсионное удостоверение онлайн — смотрите в инструкции от Фактов ICTV.

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