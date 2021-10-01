1 октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Этот праздник в 1990 году установила Генеральная Ассамблея ООН.

В этот день проходят различные фестивали, конференции и конгрессы по защите прав пожилых людей. Общественные организации и фонды устраивают благотворительные акции.

Факты ICTV в День пожилых людей выяснили, каково это — быть пенсионером в Украине. Сколько всего людей пенсионного возраста в Украине, как менялся размер пенсий, какие суммы выделяет государство и будут ли они расти — читайте в материале.

Пенсии в Украине: что было, есть и будет

Как менялся размер пенсий в Украине

За 30 лет независимости размер пенсий в Украине кардинально изменился. От миллионов рублей — до тысяч гривен.

Пенсионеры в Украине до сих пор остаются наименее обеспеченным слоем населения. До европейского уровня, где люди на пенсии могут позволить себе достойную жизнь и путешествия, нам еще, к сожалению, далеко.

В 1991 году, во времена СССР, украинские пенсионеры в среднем получали 110 рублей.

В 1994-1995 годах государство выделяло сотни тысяч и до миллиона карбованцев на человека.

После введения гривны в 1996 году средняя пенсия украинца составляла 38,8 грн. В 2000 году — 69 грн.

В 2005 году, после Оранжевой революции, размер пенсии вырос до 323 грн.

В 2010 году украинские пенсионеры получали примерно 1 тыс. грн. В 2015 году, после Революции достоинства, пенсия среднестатистического украинца составляла 1,5 тыс. грн.

Средний размер пенсий в Украине по годам

Год Размер пенсии 1991 109,7 руб. 1994 306,9 тыс. карбованцев 1995 1,1 млн карбованцев 1996 38,8 грн 2005 323,8 грн 2010 1 039,6 грн 2015 1 570 грн 2018 2 556,7 грн 2021 3 866, 84 грн

Источник: Государственная служба статистики

По состоянию на 1 августа 2021 года средняя пенсия в Украине составляет 3 886,84 грн.

Минимальная пенсия сейчас на уровне 1 854 грн. Это меньше уровня прожиточного минимума — на июль 2021 года это 2 379 грн.

Сколько пенсионеров в Украине

По данным Государственной службы статистики, на 2021 год в Украине насчитывается 10,96 млн пенсионеров.

Это почти треть всего населения. Численность населения на 2021 год — более 41 млн (не считая данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

Если сравнивать с началом независимости, количество пенсионеров в Украине уменьшилось, но несущественно.

В 1991 году, к примеру, в Украине было 13,1 млн людей пенсионного возраста. Но здесь нужно учитывать, что в то время пенсионный возраст был ниже.

Сейчас пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет — при наличии 28 лет страхового стажа. Иначе человек может пойти на пенсию только в 63 года.

Как будет повышаться пенсия

Уже с 1 октября украинцы в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты к пенсии в размере 400 грн.

С 1 декабря в Украине увеличится прожиточный минимум, из-за чего минимальную пенсию повысят на 100 грн — до 1 934 грн.

Увеличатся выплаты для лиц старше 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (для женщин — 30 лет, для мужчин — 35). Эта категория граждан будет получать 2,6 тыс. грн.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал доплаты для пенсионеров в 2022 году. В октябре 2022-го по 300 грн получат украинцы в возрасте 70-75 лет.

Согласно Бюджетной декларации, до 2024 года минимальная пенсия в Украине вырастет втрое. По прогнозу, для пенсионеров предусмотрены такие суммы:

в 2022 году — до 2 093 грн;

в 2023 году — до 2 246 грн,

в 2024 году — до 2 403 грн.

Как будет работать накопительная пенсионная система

С 2024 года в Украине может заработать накопительная пенсионная система. Об этом сообщала Марина Лазебная — министр социальной политики.

Соответствующий законопроект №4408 Верховная Рада может принять уже этой осенью. Накопительная пенсионная система не будет распространяться на сегодняшних пенсионеров, и тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет.

Система предусматривает создание собственного счета для каждого украинца, куда будут поступать отчисления от зарплаты. Точные цифры пока неизвестны, но сейчас речь идет о 2-4% от заработной платы. Кто именно будет их платить — работник, работодатель или государство, также непонятно.

Получить эти выплаты можно будет по достижении пенсионного возраста.

На важности внедрения накопительной пенсионной системы настаивает министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной, которая сейчас действует в Украине.

По мнению экспертов, накопительная пенсионная система не улучшит положения украинских пенсионеров, а наоборот. Низкие проценты отчислений не смогут обеспечить достаточные суммы даже за 35 лет работы. Кроме того, накопления будут постоянно уменьшаться из-за комиссии и инфляции.

Как отметил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, от накопительной пенсионной системы выиграют только компании и чиновники, которые будут обслуживать ее.

Подробнее о том, как будет действовать накопительная пенсионная система, читайте в материале.

Как оформить пенсию

Гражданам, которые не работают, для оформления пенсии необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту прописки.

Лицам, которые трудоустроены, этого делать не нужно. Заявление о назначении пенсии в Пенсионный фонд должен подать ответственный человек на предприятии, обычно это отдел бухгалтерии.

В связи с карантином в Украине появилась возможность оформить пенсионное удостоверение в режиме онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт Пенсионного фонда и добавить туда необходимые документы — паспорт, идентификационный код и фото.

Как оформить пенсионное удостоверение онлайн — смотрите в инструкции от Фактов ICTV.