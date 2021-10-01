Ви закінчили професійно-технічне училище та плануєте подальше навчання на улюбленій спеціальності, однак не хочете здавати зовнішнє незалежне оцінювання? На щастя, необов’язково писати ЗНО, щоб вступити до вищого навчального закладу.

У майбутніх студентів є декілька альтернатив – скласти вступний іспит безпосередньо в університеті, який найбільше подобається, піти на спеціальні курси, вступити на основі отриманого диплома або у ВНЗ за кордоном. Куди можна вступити після ПТУ без ЗНО – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Вступ на основі отриманої освіти

Зазвичай на першому курсі ВНЗ прискорено повторюють шкільну програму за 11 клас, яку ви, найімовірніше, пройшли під час навчання у ПТУ.

Тому майже в усі університети можна вступити без ЗНО одразу на другий або третій курс на основі отриманого документа про закінчення професійно-технічного училища.

Вступні іспити в університеті

Майже всі вищі навчальні заклади України надають можливість вступити до університету на основі вступних іспитів. ВНЗ заздалегідь публікують цю інформацію на своїх офіційних сайтах.

У деякі університети можна вступити на основі творчого конкурсу або співбесіди. Зазвичай їх проводять наприкінці літа або протягом першого місяця осені.

Спеціальні курси

Якщо ваша мета – отримати знання, а не диплом державного зразка, тоді можна піти на спеціальні навчальні курси. Для цього не потрібно здавати зовнішнє незалежне оцінювання або інший іспит, а вже оцінки в дипломі ПТУ точно дивитися ніхто не буде.

Зараз існують різні напрями курсів, після закінчення яких можна отримати відповідний сертифікат. Цей документ підтверджуватиме, що ви маєте певні компетенції або навички.

Якщо ви дійсно захоплені своєю професією, то, найімовірніше, зможете знайти роботу в цій сфері ще під час навчання.

Навчання за кордоном

Ті, хто не мають сертифікат ЗНО, можуть вступити в іноземні університети на основі отриманого документа про освіту та складеного іспиту на знання державної мови іншої країни.

Найчастіше українські студенти продовжують навчатися у Польщі, Чехії, Естонії, Німеччині, Словаччині та інших країнах.

Найімовірніше, навчання відбуватиметься на платній основі, проте є можливість вступити на безкоштовну форму. Для цього потрібна хороша підготовка – високий середній бал диплома ПТУ та знання іноземної мови.

Хто може вступити

до університету в Україні без ЗНО

Є певний перелік громадян, які можуть вступити до вищого навчального закладу без зовнішнього незалежного оцінювання. Згідно з українським законодавством, майбутні студенти, які потрапили в цей список, маю право на пільговий вступ.

У деяких випадках вони можуть написати іспит у стінах університету чи прийти на співбесіду. Серед них:

громадяни з інвалідністю (l та ll груп, з дитинства або отриманою унаслідок війни);

сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

українці, звільнені від строкової військової служби у рік вступу до університету;

люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або переселилися з ОРДЛО після 1 січня 2020 року;

українці, місце проживання яких розташовано на території ООС (під час проведення операції) або лініях зіткнень.