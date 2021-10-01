Вы закончили профессионально-техническое училище и планируете дальнейшее обучение на любимой специальности, однако не хотите сдавать внешнее независимое оценивание? К счастью, необязательно писать ВНО, чтобы поступить в высшее учебное заведение.

У будущих студентов есть несколько альтернатив — сдать вступительный экзамен напрямую в университете, который больше нравится, пойти на специальные курсы, поступить на основе полученного диплома или в вуз за границей. Куда можно поступить после ПТУ без ВНО — далее в материале Фактов ICTV.

Поступление на основе полученного образования

Обычно на первом курсе вузов ускоренно повторяют школьную программу за 11 класс, которую вы, вероятнее всего, прошли во время обучения в ПТУ.

Поэтому почти во все университеты можно поступить без ВНО сразу на второй или третий курс на основе полученного документа об окончании профессионально-технического училища.

Вступительные экзамены в университете

Почти все высшие учебные заведения Украины предоставляют возможность поступить в университет на основе вступительных экзаменов. Вузы заранее публикуют эту информацию на своих официальных сайтах.

В некоторые университеты можно поступить на основе творческого конкурса или собеседования. Обычно их проводят в конце лета или в течение первого месяца осени.

Специальные курсы

Если ваша цель — получить знания, а не диплом государственного образца, тогда можно пойти на специальные обучающие курсы. Для этого не нужно сдавать внешнее независимое оценивание или другой экзамен, а уж оценки в дипломе ПТУ точно смотреть никто не будет.

Сейчас существуют различные направления курсов, после окончания которых можно получить соответствующий сертификат. Этот документ будет подтверждать, что вы имеете определенные компетенции или навыки.

Если вы действительно увлечены своей профессией, то, вероятнее всего, сможете найти работу в этой сфере еще во время обучения.

Обучение за границей

Те, кто не имеют сертификат ВНО, могут поступить в иностранные университеты на основе полученного документа об образовании и сданного экзамена на знание государственного языка другой страны.

Чаще всего украинские студенты продолжают учиться в Польше, Чехии, Эстонии, Германии, Словакии и других странах.

Вероятнее всего, обучение будет происходить на платной основе, однако есть возможность поступить на бесплатную форму. Для этого нужна хорошая подготовка — высокий средний балл диплома ПТУ и знание иностранного языка.

Кто может поступить

в университет в Украине без ВНО

Есть определенный перечень граждан, которые могут поступить в высшее учебное заведение без внешнего независимого оценивания. Согласно украинскому законодательству, будущие студенты, попавшие в этот список, имеют право на льготное поступление.

В некоторых случаях они могут написать экзамен в стенах университета или прийти на собеседование. Среди них:

граждане с инвалидностью (l и ll групп, с детства или полученной в результате войны);

сироты или дети, лишенные родительской опеки;

украинцы, освобожденные от срочной военной службы в год поступления в университет;

люди, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, переселились с ОРДЛО после 1 января 2020 года;

украинцы, место проживания которых находится на территории ООС (во время проведения операции) или линиях соприкосновения.