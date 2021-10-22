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Дмитро Кудрявцев |

Український флот здатен протистояти російському за однієї умови

Український флот здатен протистояти російському за однієї умови

Ракети Brimstone, які Великобританія планує передати Україні в межах військової допомоги, дозволять українським патрульним катерам знищувати кораблі Російської Федерації як у Чорному, так і у Азовському морях.

Таку думку в одному з інтерв’ю висловив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

– Рішення щодо знищення ворожого корабля приймається за необхідністю. Дивіться на випадок з Defender. У нас теж є відповідні підходи з цього питання. Є об’єктивні закони війни, в тому числі можливості застосування різноманітної зброї, – додав він.

За його словами, поставки ракетного озброєння розглядається в рамках меморандуму, підписаного між Києвом і Лондоном в 2020 році. Зараз він знаходиться на стадії підписання конкретних договорів.

Романенко наголосив, що мова йде про ракети класу корабель-корабель, які, втім, можна використовувати і по наземних цілях.

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Джерело: Обозреватель

Фото: Міноборони

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