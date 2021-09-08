Під грифом таємно: Зеленський підписав рішення РНБО про розвиток ВМС України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року.

Відповідний указ №459/2021 від 8 вересня опублікований на сайті глави держави.

– Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року, – йдеться в документі.

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20 серпня Рада національної безпеки та оборони під час засідання розглянула вісім питань, два з яких – у режимі таємно.

Першим питанням порядку денного було запровадження національної системи стійкості.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, за 30 років незалежності в Україні не існувало системи, яка дозволяє за стандартами НАТО реагувати на загрози, які існують у країні.

Ухваленим на засіданні документом затвердили концепцію, яку розробляли протягом року українські та міжнародні фахівці.

У режимі таємно на засіданні обговорили питання розвитку ракетного озброєння до 2031 року.

Згідно з рішенням РНБО, до 2031 року Україна витратить на цю програму понад 200 млрд грн.