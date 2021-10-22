Украинский флот способен противостоять российскому при одном условии

Ракеты Brimstone, которые Великобритания планирует передать Украине в рамках военной помощи, позволят украинским патрульным катерам уничтожать корабли Российской Федерации как в Черном, так и в Азовском морях.

Такое мнение в одном из интервью выразил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

— Решение об уничтожении вражеского корабля принимается по необходимости. Смотрите на случай с Defender. У нас тоже есть соответствующие подходы на этот счет. Есть объективные законы войны, в том числе возможности применения различного оружия, – добавил он.

По его словам, поставки ракетного вооружения рассматривается в рамках меморандума, подписанного между Киевом и Лондоном в 2020 году. Сейчас он находится на стадии подписания конкретных договоров.

Романенко подчеркнул, что речь идет о ракетах класса корабль-корабль, которые, впрочем, можно использовать и по наземным целям.