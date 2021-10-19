У Києві в опалювальний сезон 2021-2022 в будинках з лічильниками тепла ціна на цю послугу становитиме 2 876 грн за 1 Гкал.

Тобто тариф на тепло, згідно з розпорядженням КМДА №2145 від 13 жовтня 2021 року, підвищився на 1 222 грн.

Минулого опалювального сезону кияни платили 1 654 грн за 1 Гкал тепла.

Опалювальний сезон у Києві офіційно стартує в суботу, 23 жовтня.

Саме у цей період синоптики прогнозують похолодання, і будуть підстави для увімкнення тепла в будинках, тобто коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів нижче 8 градусів.