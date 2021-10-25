Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Організатору мітингу антивакцинаторів в Одесі загрожує 17 тис. грн штрафу

Патрульна поліція

В Одесі в неділю, 24 жовтня, відбувся мітинг антивакцинаторів. Щодо його організатора складено адмінпротокол. Йому загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.

Про це повідомив на брифінгу виконувач обов’язків заступника голови поліції Одеської області Олександр Гостищев.

– Масові заходи в червоній зоні без сертифіката заборонені, на організатора складено адміністративний протокол, йому загрожує штраф 17 тис. грн, – сказав він.

Нині до червоної зони карантину належать п’ять областей – Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Одеська. На межі переходу до червоної зони і Київ.

У цій карантинній зоні заборонено проводити масові заходи (крім офіційних спортивних заходів та командних матчів без глядачів).

Однак ці обмеження не діють, якщо ті, хто їх проводять, і відвідувачі мають документ, що підтверджує повну вакцинацію від коронавірусу.

Детально, які обмеження передбачає червона зона, – у матеріалі на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка