Організатору мітингу антивакцинаторів в Одесі загрожує 17 тис. грн штрафу

В Одесі в неділю, 24 жовтня, відбувся мітинг антивакцинаторів. Щодо його організатора складено адмінпротокол. Йому загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.

Про це повідомив на брифінгу виконувач обов’язків заступника голови поліції Одеської області Олександр Гостищев.

– Масові заходи в червоній зоні без сертифіката заборонені, на організатора складено адміністративний протокол, йому загрожує штраф 17 тис. грн, – сказав він.

Нині до червоної зони карантину належать п’ять областей – Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Одеська. На межі переходу до червоної зони і Київ.

У цій карантинній зоні заборонено проводити масові заходи (крім офіційних спортивних заходів та командних матчів без глядачів).

Однак ці обмеження не діють, якщо ті, хто їх проводять, і відвідувачі мають документ, що підтверджує повну вакцинацію від коронавірусу.

Детально, які обмеження передбачає червона зона, – у матеріалі на Фактах ICTV.