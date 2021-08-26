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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вихідні у 2022 році: Кабмін переніс два робочих дні

Вихідні у 2022 році: Кабмін переніс два робочих дні

У 2022 році з нагоди святкування 8 Березня і Дня Конституції в українців буде по чотири вихідних поспіль.

Відповідне розпорядження під час засідання ухвалив Кабінет міністрів. Згідно з документом, для святкування у 2022 році 8 березня Міжнародного жіночого дня та 28 червня Дня Конституції України керівникам підприємств, установ та організацій, де встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, рекомендували перенести у 2022 році робочі дні:

  • з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
  • понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Завдяки цьому рішенню українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: з 5 по 8 березня і з 25 до 28 червня.

Вихідні у вересні

У перший місяць осені не передбачається державних свят, які могли б вплинути на кількість вихідних. Найближче державне свято і неробочий день – 14 жовтня. У цей день українці відзначатимуть День захисників і захисниць України.

Водночас у перший осінній місяць 2021 року доведеться працювати 22 дні. Скільки відпочиватимуть українці у вересні 2021 – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Pexels

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