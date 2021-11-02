Росія стягує артилерію до лінії зіткнення на Донбасі – розвідка

У зоні проведення ООС поблизу лінії зіткнення окупанти на окремих напрямках посилюють незаконні збройні формування артилерією, повідомляє воєнна розвідка Міноборони України.

За її даними, самохідні артилерійські установки пересуваються до замаскованих вогневих позицій переважно вночі.

Окрім того, російське командування окупаційних військ в ОРДЛО продовжує утримувати на передовій багато розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності для нанесення втрат особовому складу ЗСУ, а також для знищення елементів відеоспостереження та руйнування фортифікаційного обладнання.

Бойовики збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського або снайперського вогню.

Наприкінці жовтня розвідка вже фіксувала постачання великих партій російської зброї на окуповані території Донбасу.

Зокрема, йдеться про протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-міліметрових ракетних систем залпового вогню та 152-міліметрових артилерійських систем.