Комунальне підприємство Київтеплоенерго змогло накопичити кошти для стабільного проходження опалювального сезону в умовах газової кризи завдяки санкціям до злісних боржників.

Нараховувати 3% річних та інфляційних втрат споживачам, які тривалий час не сплачують за комунальні послуги, підприємство було змушене ще влітку.

– У столиці переважна більшість споживачів комунальних послуг здійснюють вчасну та повноцінну оплату послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання. Однак існує категорія громадян, які свідомо накопичують заборгованість та не здійснюють її реструктуризацію, порушуючи чинне законодавство, – зазначають у Київміськадміністрації.

Разом із тим, у КМДА наголошують: значна кількість боржників є власниками житла в центрі міста площею 100 кв. м і більше.

Представники влади запевняють, що такі заходи передбачені нормами чинного законодавства та соціальною справедливістю до тих споживачів, які регулярно, вчасно та в повному обсязі сплачують за спожиті послуги.

Перед тим, як нарахувати 3% річних та інфляційних втрат, зазначають у КМДА, громадянам повідомляють про можливість розстрочки боргу.

Така угода укладається на термін, який узгоджується на етапі формування документу.

Після підписання угоди реструктуризації боргу нарахування 3% річних та інфляційних втрат скасовуються.

Споживачі, які повністю сплачують заборгованість за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, в наступному розрахунковому періоді вже не отримають нарахувань 3% річних та інфляційних втрат.

Нині в КМДА фіксують тенденцію до реструктуризації боргу. Так, лише в липні 2021 року такі угоди уклали 303 боржники, тоді як за рік із травня 2020 року до травня 2021 року кількість укладених угод була вдвічі меншою – 158.