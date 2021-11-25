Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго смогло накопить средства для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях газового кризиса благодаря санкциям к злостным должникам.

Начислять 3% годовых и инфляционных потерь потребителям, которые длительное время не платят за коммунальные услуги, предприятие было вынуждено еще летом.

– В столице подавляющее большинство потребителей коммунальных услуг осуществляют своевременную и полноценную оплату услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения. Однако существует категория граждан, которые сознательно накапливают задолженность и не осуществляют ее реструктуризацию, нарушая действующее законодательство, – отмечают в Киевгорадминистрации.

Вместе с тем, в КГГА отмечают: значительное количество должников являются собственниками жилья в центре города площадью 100 кв. м и более.

Представители власти уверяют, что такие меры предусмотрены нормами действующего законодательства и социальной справедливостью к тем потребителям, которые регулярно, вовремя и в полном объеме платят за потребленные услуги.

Перед тем, как начислить 3% годовых и инфляционных потерь, отмечают в КГГА, гражданам сообщают о возможности рассрочки долга.

Такое соглашение заключается на срок, который согласовывается на этапе формирования документа.

После подписания соглашения реструктуризации долга начисления 3% годовых и инфляционных потерь отменяются.

Потребители, которые полностью погашают задолженность за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь.

Сейчас в КГГА фиксируют тенденцию к реструктуризации долга. Так, только в июле 2021 года такие соглашения заключили 303 должника, тогда как за год с мая 2020 года до мая 2021 года количество заключенных сделок было вдвое меньше – 158.