Як зібрати досьє на людину в YouControl – інструкція

На веб-платформі YouControl відкрили доступ до перевірок фізосіб через більш як 80 офіційних джерел та держреєстрів – безкоштовно. Щоб зібрати досьє на людину, знадобиться не більше 10 хвилин. Треба лише зареєструватися.

Для всіх зарестрованих користувачів сервісу загалом доступно п’ять перевірок. А ті, хто підтвердив ще й номер телефону, можуть щодня перевіряти до п’яти осіб. Як перевірити людину через YouControl – далі в покроковій інструкції на Фактах ICTV.