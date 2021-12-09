Як зібрати досьє на людину в YouControl – інструкція

КРОК 1. Визначаємося з тим, навіщо ми збираємо інформацію про людину
Причини у всіх можуть бути різні. Наприклад, коли наймаємо людину на роботу або самі влаштовуємося на нове місце.
Коли винаймаємо-здаємо в оренду майно або ж купуємо нерухомість. Продавця завжди варто перевірити.
І навіть збираючись на перше побачення, важливо більше дізнатися про людину.
КРОК 2. Реєструємося на платформі YouControl
Для цього вводимо адресу своєї електронної пошти на сайті YouControl або реєструємося через соцмережі.
Отримуємо на вказану адресу листа, в якому переходимо за посиланням, щоб підтвердити її, і потрапляємо на сторінку сервісу.
КРОК 3. Збираємо досьє на людину
КРОК 4. Отримуємо інформацію про фізичну особу
Система за декілька секунд покаже результат перевірки.
Тут доступна інформація:
- про поточні та минулі судові справи;
- чи не переховується людина від органів МВС;
- чи нема її серед безвісти зниклих громадян у базі МВС;
- чи є людина у списку колишніх співробітників СБУ, які зрадили присязі й перейшли на бік ворога, у списку терористів чи тих, хто під санкціями.