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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |
Як зібрати досьє на людину в YouControl – інструкція

Як зібрати досьє на людину в YouControl – інструкція

На веб-платформі YouControl відкрили доступ до перевірок фізосіб через більш як 80 офіційних джерел та держреєстрів – безкоштовно. Щоб зібрати досьє на людину, знадобиться не більше 10 хвилин. Треба лише зареєструватися.

Для всіх зарестрованих користувачів сервісу загалом доступно п’ять перевірок. А ті, хто підтвердив ще й номер телефону, можуть щодня перевіряти до п’яти осіб. Як перевірити людину через YouControl – далі в покроковій інструкції на Фактах ICTV.

КРОК 1. Визначаємося з тим, навіщо ми збираємо інформацію про людину

Причини у всіх можуть бути різні. Наприклад, коли наймаємо людину на роботу або самі влаштовуємося на нове місце.

Коли винаймаємо-здаємо в оренду майно або ж купуємо нерухомість. Продавця завжди варто перевірити.

І навіть збираючись на перше побачення, важливо більше дізнатися про людину.

КРОК 2. Реєструємося на платформі YouControl

Для цього вводимо адресу своєї електронної пошти на сайті YouControl або реєструємося через соцмережі.

Отримуємо на вказану адресу листа, в якому переходимо за посиланням, щоб підтвердити її, і потрапляємо на сторінку сервісу.

YouControl фізичні особи

КРОК 3. Збираємо досьє на людину

У лівому навігаційному меню вибираємо рядок Перевірка фізичних осіб. У пошуковому полі вводимо прізвище, ім’я та по батькові.

YouControl фізичні особи

КРОК 4. Отримуємо інформацію про фізичну особу

Система за декілька секунд покаже результат перевірки.

Тут доступна інформація:

  • про поточні та минулі судові справи;
  • чи не переховується людина від органів МВС;
  • чи нема її серед безвісти зниклих громадян у базі МВС;
  • чи є людина у списку колишніх співробітників СБУ, які зрадили присязі й перейшли на бік ворога, у списку терористів чи тих, хто під санкціями.

YouControl фізичні особи

Фото: Pexels

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