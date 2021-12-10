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На Донбасі окупанти масово агітують населення поповнювати свої лави

Марта Бондаренко редакторка стрічки
"ДНР"

Російські окупанти на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей розпочали масштабну агітаційну кампанію з поповнення військових частин.

Так, противник за допомогою агітаторів розповсюджує пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), та здійснює масову розсилку смс-повідомлень з метою залучити якомога більше людей до лав своїх незаконних формувань.

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Крім того, до 25 грудня окупанти тимчасово знизили вимоги до кандидатів на військову службу щодо їхнього стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу.

В українській розвідці зазначають, що командири незаконних збройних формувань усіляко тиснуть на військовослужбовців, які не бажають далі воювати.

– Зокрема затягування розгляду рапортів, затримка розрахункових виплат, неповернення особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин, – зазначили в ГУР Міноборони України.

Вранці 7 грудня проросійські бойовики обстріляли багатоквартирний будинок у селі Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Dreamstime

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