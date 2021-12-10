Російські окупанти на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей розпочали масштабну агітаційну кампанію з поповнення військових частин.

Так, противник за допомогою агітаторів розповсюджує пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), та здійснює масову розсилку смс-повідомлень з метою залучити якомога більше людей до лав своїх незаконних формувань.

Крім того, до 25 грудня окупанти тимчасово знизили вимоги до кандидатів на військову службу щодо їхнього стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу.

В українській розвідці зазначають, що командири незаконних збройних формувань усіляко тиснуть на військовослужбовців, які не бажають далі воювати.



– Зокрема затягування розгляду рапортів, затримка розрахункових виплат, неповернення особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин, – зазначили в ГУР Міноборони України.

Вранці 7 грудня проросійські бойовики обстріляли багатоквартирний будинок у селі Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України