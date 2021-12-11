Російську співачку Mary Gu (справжнє ім’я – Марія Гусарова) зупинили на кордоні та заборонили в’їзд в Україну на три роки. Причиною стало незаконне відвідування Кримського півострова.

За даними прикордонників, артистку зупинили разом із чоловіком Дмитром Богоявленським, який займається організацією виступів Mary Gu. Удвох вони прилетіли в столичний аеропорт Бориспіль рейсом зі Стамбула.

– Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки., – зазначають у прес-службі ДПСУ.

У п’ятницю, 10 грудня, співачка Mary Gu планувала виступити у київському концертному залі Atlas, однак того ж дня разом із чоловіком вона покинула Україну.

Реакція співачки

На своїй сторінці в Instagram Марія Гусарова неоднозначно відреагувала на заборону в’їзду до України.

Крим і “політика сильніша за музику”: ще одній російській співачці заборонили в’їзд в Україну / 4 фотографии

– Мені дуже шкода, що політика сьогодні сильніша за музику. Київ, ми скоро повернемося, не втрачайте надії, – написала вона у своїх stories.

Співачка вибачилася перед шанувальниками за зірваний концерт і пообіцяла відшкодувати гроші за квитки. Водночас причину заборони в’їзду (через незаконні відвідини Криму) вона не озвучила.

– Трапилося те, що трапилося. В аеропорту Борисполя на митниці прикордонний контроль вирішив, що сьогодні концерту в Києві у мене не буде. Саме з цієї причини його не було.

Чоловік Марії, концертний організатор Дмитро Богоявленський заборону в’їзду до України офіційно не коментував.

Фото: mary___gu