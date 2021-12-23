В Україні вже найближчим часом запустять Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Як поінформував сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль, цей реєстр надасть змогу впровадити зручні послуги для українських захисників.

У ньому будуть зібрані дані про використані та можливі пільги ветеранам.

– Сьогодні затверджуємо рішення, яке дозволить наповнювати реєстр більш комплексною інформацією про послуги ветеранам. Він міститиме інформацію про використані та можливі пільги кожному ветерану війни й особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – наголосив Шмигаль.

Очільник уряду уточнив, що наразі відбувається бета-тестування реєстру, і вже найближчим часом він повинен повноцінно запрацювати.

Згідно з пояснювальною запискою до ухваленої сьогодні постанови, Єдиний державний реєстр ветеранів війни призначено: для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання та захисту інформації про ветеранів війни, а також про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності.

До реєстру будуть вноситися такі відомості:

• інформація про особу (прізвище, ім’я, по-батькові; дата та місце народження; стать; адреса проживання; паспортні дані; номер облікової картки платника податків);

• інформація про виплату грошової компенсації за житло, а також про житло, придбане за рахунок коштів компенсації;

• дані про пільги, субсидії, грошову допомогу та інші соціальні гарантії;

• дані про групу інвалідності, захворювання;

• інформація про отримання земельної ділянки;

• інформація про транспортні засоби, які перебувають у власності чи користуванні особи;

• дані про державні нагороди тощо.

Завданнями реєстру є: ведення обліку ветеранів війни; реалізація пільг, які для них передбачені; відстеження потреб ветеранів.

Так, після запуску реєстру кожен ветеран війни зможе дізнатися про пільги та послуги, на які він має право. А органи влади зможуть побачити, які пільги вже надані, а які ще ні (ступінь реалізації відповідних пільгових програм).

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