В Украине уже в ближайшее время будет запущен Единый государственный реестр ветеранов войны.

Как проинформировал сегодня во время заседания Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль, этот реестр позволит внедрить удобные услуги для украинских защитников.

В нем будут собраны данные об использованных и возможных льготах ветеранам.

– Сегодня утверждаем решение, позволяющее наполнять реестр более комплексной информацией об услугах ветеранам. Он будет содержать информацию об использованных и возможных льготах каждому ветерану войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что сейчас проходит бета-тестирование реестра, и уже в ближайшее время он должен заработать.

Согласно пояснительной записке к принятому сегодня постановлению, Единый государственный реестр ветеранов войны предназначен: для сбора, регистрации, накопления, хранения и защиты информации о ветеранах войны, а также о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства.

В реестр будут вноситься следующие сведения:

• информация о лице (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес проживания; паспортные данные; номер учетной карточки налогоплательщика);

• информация о выплате денежной компенсации за жилье, а также о жилье, приобретенном за счет средств компенсации;

• данные о льготах, субсидиях, денежной помощи и других социальных гарантиях;

• данные о группе инвалидности, заболеваниях;

• информация о получении земельного участка;

• информация о транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании;

• данные о государственных наградах и т.д.

Задачами реестра являются: ведение учета ветеранов войны; реализация льгот, которые для них предусмотрены; отслеживание нужд ветеранов.

Так, после запуска реестра каждый ветеран войны сможет узнать о льготах и услугах, на которые он имеет право. А власти смогут увидеть, какие льготы уже предоставлены, а какие еще нет (степень реализации соответствующих льготных программ).

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