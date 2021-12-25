Масові аварії електромереж у Київській області: ДТЕК назвав причину

ДТЕК Київські регіональні електромережі стверджує, що однією з причин масових аварій на електромережах в області є різке та значне підвищення навантаження на мережі через одночасне включення обігрівачів.

Так, за даними ДТЕК, обсяг споживання електроенергії у Київській області у грудні 2021 року зріс на 45 млн кВт/год, якщо порівнювати із груднем 2020 року.

Саме через це і виникають аварії та відключення споживачів.

При цьому стверджується, що загалом ситуація з аварійністю по області знижується – у 2021 році – на 9% менше, ніж у 2020 році.

– Водночас спостерігаємо, що у густонаселених районах та містах області аварійність мереж залишається високою, а в окремі періоди навіть зростає. Зокрема, у Бучанському районі. Причиною цього є значне зростання споживання електроенергії через підвищення цін на газ, – пояснили у ДПЕК.

За їхніми даними, клієнти з Київської області все частіше використовують для обігріву будинків електроенергію, що призводить до збільшення навантаження на мережі.

– Електромережі розраховані та спроектовані на коефіцієнт одночасності включення потужності в середньому 0,3. Коли одночасно включаються енергоємні прилади, такі як електрокаміни, він значно зростає до 1, що може призвести до аварій на обладнанні та мережах, – додали у повідомленні.

Як уточнюється, мережі не витримують такого зростання навантаження через те, що зношені на 70%. Модернізувати їх до достатнього рівня не могли через систему тарифоутворення, яка діяла до 2020 року – саме вона не дозволяла інвестувати у оновлення мереж відповідно до розвитку області.

Повідомляється, що в 2021 році інвестиційну програму збільшили в 112% за допомогою переходу на RAB-тариф, після чого компанія створила системний план з модернізації мереж до 2030 року.

Тим не менш, клієнтів закликали свідомо використовувати електроприлади, оскільки значне підвищення напруги створює ризик чергових аварій.

Джерело: ДТЕК