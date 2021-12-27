У Київському метрополітені, на станції Лісова намагалися вкрасти дефібрилятор.

Про інцидент поінформували в прес-службі метрополітену. Зазначається, що при спробі крадіжки спрацювала сигналізація, і зловмисник втік.

Однак він пошкодив бокс, де зберігався дефібрилятор.

– На час проведення ремонту пристрій буде знаходитись у чергової по станції, – уточнили в прес-службі.

Як відомо, що в травні цього року автоматичні дефібрилятори встановили на 52 станціях метрополітену Києва – у пасажирських зонах.

До цього частина апаратів знаходились у касах метро. Проте було вирішено перемістили пристрої на платформи та в касові зали.

Практично одразу ж після встановлення вандали пошкодили три дефібрилятори, а один намагалися вкрасти.

Варто зазначити, що за допомогою дефібриляторів у метро вже неодноразово вдавалося рятувати людське життя. Наприклад, у серпні на станції метро Нивки правоохоронець врятував життя пасажиру, в якого стався серцевий напад.

А в жовтні на станції метро Політехнічний інститут у пасажира зупинилося серце. Співробітниця поліції врятувала його за допомогою дефібрилятора.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен