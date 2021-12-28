У Києві почали відновлювати костел Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі у вересні цього року. Наразі триває активна фаза ремонтних робіт – відчищують стіни від кіптяви.

Загалом заплановано 27 видів робіт, серед них і відновлення люстр та крісел, які залило водою під час гасіння вогню.

На відновлення костелу Святого Миколая використають 21,7 млн грн, які пожертвували усі небайдужі. Понад 50% робіт вже виконали, а протиаварійні планують завершити до кінця січня 2022 року.

Роботи тривають: який вигляд наразі має костел Святого Миколая всередині / 7 фотографий

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше повідомляв, що для реставрації костелу Святого Миколая у Києві застосують технологію дбайливої очистки поверхні крихких елементів декору, розроблену в Німеччині.

За його словами, вона дозволяє глибоко очищувати без механічного впливу такі чутливі матеріали як ліпнина, кераміка, мармур, природний камінь, гіпс, поліроване дерево.

Цю ж технологію використовували для реставрації видатних пам’яток у Німеччині, Франції, Великій Британії, Бельгії, США, Канаді, Швейцарії, Португалії, Іспанії. Усі необхідні компоненти очисної суміші виробник передав костелу Святого Миколая безкоштовно.

Пожежа у костелі Святого Миколая сталася 3 вересня. Вогонь виник між першим і другим поверхами будівлі. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав, але пожежа знищила унікальний орган.

Після завершення протиаварійних робіт костел віддадуть католицькій громаді, яка називає це рішення відновленням історичної справедливості й чекає на нього три десятиліття.

Фото: Факти ICTV