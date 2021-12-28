В Киеве начали восстанавливать костел Святого Николая, который пострадал в результате пожара в сентябре этого года. Сейчас продолжается активная фаза ремонтных работ — стены отчищают от копоти.

В целом запланировано 27 видов работ, среди них и восстановление люстр и кресел, которые залило водой во время тушения огня.

На восстановление костела Святого Николая используют 21,7 млн ​​грн, которые пожертвовали все неравнодушные. Более 50% работ уже выполнены, а противоаварийные планируют завершить к концу января 2022 года.

Работы продолжаются: как сейчас выглядит костел Святого Николая внутри / 8 фотографий

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее сообщал, что для реставрации костела Святого Николая в Киеве применят технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов декора, разработанную в Германии.

По его словам, она позволяет глубоко очищать без механического воздействия такие чувствительные материалы как лепнина, керамика, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево.

Эту же технологию использовали для реставрации достопримечательностей в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Португалии, Испании. Все необходимые компоненты очистительной смеси производитель передал костелу Святого Николая бесплатно.

Пожар в костеле Святого Николая произошел 3 сентября. Огонь возник между первым и вторым этажами здания. В результате пожара никто из людей не пострадал, но пожар уничтожила уникальный орган.

После завершения противоаварийных работ костел отдадут католической общине, которая называет это решение восстановлением исторической справедливости и ждет его три десятилетия.

Фото: Факты ICTV