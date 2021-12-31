Під час новорічно-різдвяних свят відділення та кур’єри Нової пошти 1 та 7 січня 2022 року не працюватимуть.

Як повідомляють у компанії, завантаження посилок у поштомати в ці дні також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки клієнти отримати зможуть.

На Різдво 25 грудня та у вихідний 27 грудня відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом.

Напередодні Нового року 31 грудня компанія працюватиме за графіком суботи (може відрізнятися залежно від відділення).

А у вихідний 3 січня працюватимуть за недільним графіком (він теж може відрізнятися залежно від відділення).

Детальний графік роботи відділень можна знайти на сайті компанії в розділі Графік роботи відділень.

Відділення Укрпошти 25 грудня, 1 та 7 січня в Україні працюватимуть трішки інакше. Більшість відділень в ці дні будуть зачиненими.

Прийматимуть клієнтів лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.

Як працюватимуть чергові відділення Укрпошти в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові в святкові дні, читайте в матеріалі.

Фото: Нова пошта