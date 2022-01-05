5 січня в Казахстані мітингувальники після штурму увірвались до акімату (муніципалітету) Алмати на площі Республіки.

У приміщенні почалась пожежа. Усе довкола вкрите димом.

Очевидці повідомляють про поранених військових. За попередньою інформацією, вони зазнали значних тілесних ушкоджень.

У будівлі після штурму вибиті шибки та двері.

Крім того, у ці хвилини горить і місцева прокуратура.

За даними місцевих видань, протестувальники озброєні палицями та щитами.

Тим часом Управління громадського здоров’я міста Алмати повідомляє, що агресивно налаштовані громадяни вриваються до поліклінік та лікарень, псують майно та обладнання медичних установ.

Так, від дій протестувальників постраждали двоє водіїв та троє медпрацівників швидкої допомоги. Їх госпіталізували.

Разом із тим, знищено дві карети швидкої. У міському кардіологічному центрі розбито скло приймального та клініко-діагностичного відділень.

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня 2022 року через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

Із 01.30 5 січня до 00.00 19 січня 2022 року в Алмати та Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.

Джерело: NUR.KZ

Фото: NUR.KZ