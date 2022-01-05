5 січня в Казахстані протестувальники захопили резиденцію президента Касим-Жомарта Токаєва в Алмати.

Про це повідомляють місцеві видання.

Крім того, у мережі очевидці публікують відео, на яких будівля резиденції президента Казахстану охоплена вогнем.

Перед цим сталась пожежа в акіматі (муніципалітету) Алмати на площі Республіки.

Спалахнула пожежа й біля будівлі місцевої прокуратури.

Протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після того, як із початку року скраплений нафтовий газ здорожчав удвічі – із 60 до 120 тенге за літр.

Згодом мітингувальники розширили свої вимоги, зокрема, стосувалися вони й відставки уряду.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду.

Із 01.30 5 січня в Алмати та Мангістауській області почав діяти режим надзвичайного стану. Триватиме він до 00.00 19 січня 2022 року.

Із 16.00 5 січня почне діяти режим надзвичайного стану і в столиці Казахстану Нур-Султані.