5 січня в Казахстані протестувальники захопили резиденцію президента Касим-Жомарта Токаєва в Алмати.
Про це повідомляють місцеві видання.
Крім того, у мережі очевидці публікують відео, на яких будівля резиденції президента Казахстану охоплена вогнем.
⚡️⚡️⚡️ Right now, the storming of the Presidential Administration of Kazakhstan begins. #BreakingNews #Breaking #Kazakhstan #Казахстан #protests pic.twitter.com/iuOiCDDvor
— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022
Перед цим сталась пожежа в акіматі (муніципалітету) Алмати на площі Республіки.
Спалахнула пожежа й біля будівлі місцевої прокуратури.
Протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після того, як із початку року скраплений нафтовий газ здорожчав удвічі – із 60 до 120 тенге за літр.
Згодом мітингувальники розширили свої вимоги, зокрема, стосувалися вони й відставки уряду.
5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду.
Із 01.30 5 січня в Алмати та Мангістауській області почав діяти режим надзвичайного стану. Триватиме він до 00.00 19 січня 2022 року.
Із 16.00 5 січня почне діяти режим надзвичайного стану і в столиці Казахстану Нур-Султані.