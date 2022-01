5 січня в Казахстані протестувальники захопили резиденцію президента Касим-Жомарта Токаєва в Алмати.

Про це повідомляють місцеві видання.

Крім того, у мережі очевидці публікують відео, на яких будівля резиденції президента Казахстану охоплена вогнем.

⚡️⚡️⚡️ Right now, the storming of the Presidential Administration of Kazakhstan begins. #BreakingNews #Breaking #Kazakhstan #Казахстан #protests pic.twitter.com/iuOiCDDvor

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022