Велике будівництво Зеленського цьогоріч відкриє на Київщині п’ять нових садочків

На Київщині у 2022 році планується у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво відкрити п’ять нових дитячих садків.

Про це повідомляє Київська ОДА.

Йдеться про садочок для дітей з обмеженими можливостями у місті Вишневе, садочки у селах Бобриця, Святопетрівське та Гатне, а також II-й корпус дитсадка Червона Шапочка у селі Михайлівка-Рубежівка.

– Створення нових закладів дошкільної освіти та модернізація вже існуючих — це пріоритети в розвитку Київщини. А в рамках Великого будівництва ми маємо можливість працювати в цьому напрямку набагато результативніше та щороку розширювати мережу наших дитсадків, — зазначив перший заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро Назаренко.

Впродовж 2021 року на Київщині відкрилися шість нових дитячих садків.

Нагадаємо, що у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво в Україні вже побудували понад 150 дитячих садків, а планується — ще 300.