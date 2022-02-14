Потрібно більше: як вирішити проблему SEO-спеціаліста

Сфера пошукової оптимізації – у тренді 2022 року!
За даними агентства інтернет просування Webpromo, цього року важливо ставити пошукову оптимізацію у пріоритет оскільки інвестиції в цю область гарантують хорошу продуктивність та загальний успіх рекламної кампанії.
Навіть якщо ви давно працюєте з SEO і думаєте, що вам давно всі методи вже відомі – доводитимемо, що все далеко не так!
17 лютого в рамках безкоштовної онлайн-конференції SEO Day: PRO WebPromoExperts задаватиме темп та тренди галузі на весь рік!
WebPromoExperts зібрали найкращих представників професії — 10 спікерів із практичними прикладами, кейсами та особистим досвідом із топових позицій у компаніях Webpromo, collaborator.pro, devaka.ru, SeoProfy, SEO7, Depositphotos, shakin ru та інші.
Вони зі знанням справи розкажуть про те:
- як застосовувати SEO-хитрощі на практиці;
- що робити, щоб ефективно просувати сайти, збільшуючи трафік, конверсію та продажі;
- як дізнатися принципи роботи конкурентів для впевненого обходу їх по всіх позиціях;
- що працює цього року для отримання посилань;
- що чекає SEO у 2022 році і що ставитиме трендами;
- які технічні нюанси правильного налаштування сайту під оптимізацію треба враховувати;
- як зробити ідеальне перелінкування, і як їй не вбити весь seo-прогрес.
Відверто поговорять про плюси та мінуси галузі, перспективу її розвитку та нові можливості. У прямому ефірі лектори відповідатимуть на всі питання глядачів.
У день проведення конференції кожен учасник безкоштовно отримає:
- своє місце на онлайн-конференції;
- можливість поставити запитання у прямому ефірі;
- закритий Telegram-чат для учасників для дискусій та спілкування
- подарунки від партнерів;
Якщо ви хочете дивитися доповіді де зручно, і тоді, коли зручно – можна купити всі записи доповідей спікерів лише за 500 грн.
Запрошуємо на конференцію:
- SEO-фахівців рівня Middle та Senior, які хочуть зростати далі;
- інтернет-маркетологів, які стежать за трендами;
- підприємців, які хочуть зрозуміти, як удосконалити продукт;
- замовників послуг SEO-оптимізації;
- всіх, хто працює в галузі інтернет-просування та шукає нові інструменти для роботи.
Три кити SEO – технічна оптимізація, контент та розвиток посилальної маси. Спрацюють вони у 2022 чи ні – дізнаємось разом 17 лютого на безкоштовній онлайн-конференції SEO Day: PRO.
Поспішай зайняти своє місце!
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, SERanking, Сollaborator, Referr.ru