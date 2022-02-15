На шести станціях метро Києва не працюватимуть каси: як придбати квиток

З 16 лютого ввечері та вранці вестибюлі шести станцій Київського метрополітену працюватимуть в автоматизованому режимі.

Йдеться зокрема про такі станції: Житомирська (вест. №1), Нивки (вест. №2), Почайна (вест. №2), Іподром (вест. №1), Харківська (вест. №1) та Бориспільська (вест. №2).

Каси тут не працюватимуть вранці до 8.00 та ввечері з 20.00.

Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали Київ цифровий.

Також проїзд можна оплатити через додаток Київ цифровий або за допомогою безконтактної банківської картки на турнікетах.

На початку січня додаток Київ цифровий став доступним для безкоштовного встановлення на смартфонах.

Завантажити його можна з IOS та Google Play. Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, пропонує актуальні сповіщення про важливе і зручний функціонал користування.

Фото: Київський метрополітен