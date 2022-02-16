Готуємося до наступної зими: Україна збільшує імпорт газу з ЄС

Україна збільшила імпорт природного газу з ЄС, порівняно з початком опалювального сезону.

Із січня вітчизняні компанії купили в наших західних сусідів понад 237 млн кубометрів блакитного палива.

За даними Оператора ГТС України, це на 25% більше, аніж за жовтень-грудень 2021 року. Найбільше газу (192,4 млн кубометрів) купили з 1 по 15 лютого.

Нагадаємо, оператори ГТС України та Угорщини домовились про подовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини в Україну до 30 вересня 2022 року.

Як наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, це дозволить значно збільшити можливості для закачування газу на наступний опалювальний сезон. Сумарна гарантована потужність імпорту газу з країн ЄС нині сягає 50 млн кубометрів на добу.

Тим часом у самому Європейському Союзі вже підготувались до можливого припинення постачання російського газу до Європи. Про це, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

За її словами, Єврокомісія обговорила можливість збільшення поставок скрапленого газу на європейський ринок із ключовими експортерами CПГ – США, Катаром і Єгиптом.

Крім того, Єврокомісія провела консультації із ключовими імпортерами СПГ, зокрема Японією та Південною Кореєю, про перенаправлення їхніх запасів на ринок Євросоюзу.

Як результат, у січні ЄС імпортував рекордні 10 трлн кубометрів скрапленого газу. А обсяг експорту СПГ із США до Європи вперше перевищив постачання трубопроводом газу з Росії.

Торік країни Європи отримали з Росії понад 40% газу. Решту забезпечили альтернативні постачальники, зокрема й експортери скрапленого газу з-за океану.