Велике будівництво: Укрзалізниця розпочинає відновлення євроколії до кордону з Польщею

Укрзалізниця анонсувала старт масштабного інфраструктурного проєкту з будівництва євроколії до кордону з Польщею.

Першою ділянкою стане відрізок від міста Рава-Руська на Львівщині до польського кордону.

Залізничну колію на цьому відрізку модернізують та приведуть до європейського стандарту – 1435 мм.

Відповідний Меморандум про взаємодію та співробітництво у вівторок, 15 лютого, підписали члени правління УЗ, представники Львівської ОДА, Рава-Руської міської ради та Добросинсько-Магерівської сільської ради, повідомляє пресцентр Укрзалізниці.

Створення євроколії між Україною та Польщею заплановане у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– Вказаний проєкт розглядається у перспективі запровадження міжнародного залізничного руху євроколією сполученням Львів — Рава-Руська — Варшава, що географічно є найкоротшим залізничним сполученням (339 км) між столицею Польщі та Львовом. Крім того, рух пасажирських поїздів у цьому сполученні стане альтернативою іншим видам транспорту для зручного перетину кордону, розвантажить міжнародні пункти пропуску в регіоні, а також сприятиме підвищенню мобільності громадян України та сусідніх держав, — йдеться у повідомленні.

На 8-кілометровій дільниці Рава-Руська — Держкордон заплановано виконати капітальний ремонт колії європейського зразка та станційних колій, мостів, станційного переїзду та постів, будівництво пасажирської платформи та ремонт станційної будівлі.

Початковим етапом реалізації проєкту стане виготовлення проєктно-кошторисної документації, яку планують виконати коштом обласного та місцевого бюджету.

Її орієнтовна вартість становить 4 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво Кирило Тимошенко назвав серед планів цієї програми на Укрзалізниці запуск високошвидкісного сполучення між Києвом та Варшавою.

Також планується масштабне оновлення парку вагонів та локомотивів, електрифікацію до 2024 року щонайменше 500 км колій та ін.