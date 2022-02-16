Нова хвиля кібератак: сайти держорганів знову працюють з перебоями

Офіційні сторінки Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабміну, Офісу президента та Міністерства освіти сьогодні знову працюють із перебоями. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Фіксуються проблеми і в роботі сайтів МВС та Держприкордонної служби.

Напередодні ввечері потужної хакерської атаки зазнали ресурси Міноборони, Збройних сил та кількох українських банків. Одразу з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану намагались зашкодити порталу Дія.

Як міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кіберфахівцям вдалося відбитись від хакерського нападу.

За втручання у роботу інформаційних вебресурсів поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що потужна кібератака на українські банки, сайти державних структур та портал послуг Дія розпочалася ввечері 15 лютого.

Також стався збій у роботі сайту Міністерства оборони України та сайту Збройних сил.

Клієнти державних Приватбанку та Ощадбанку скаржилися на збої в роботі сервісів.

Приблизно о 20.00 розпочалася потужна DDoS-атака на портал Дія. Спочатку атака здійснювалася з Росії та Китаю, а потім із Чехії та Узбекистану.

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