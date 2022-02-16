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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Нова хвиля кібератак: сайти держорганів знову працюють з перебоями

Петро Дем'янчук

Офіційні сторінки Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабміну, Офісу президента та Міністерства освіти сьогодні знову працюють із перебоями. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Фіксуються проблеми і в роботі сайтів МВС та Держприкордонної служби.

Напередодні ввечері потужної хакерської атаки зазнали ресурси Міноборони, Збройних сил та кількох українських банків. Одразу з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану намагались зашкодити порталу Дія.

Як міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, кіберфахівцям вдалося відбитись від хакерського нападу.

За втручання у роботу інформаційних вебресурсів поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, що потужна кібератака на українські банки, сайти державних структур та портал послуг Дія розпочалася ввечері 15 лютого.

Також стався збій у роботі сайту Міністерства оборони України та сайту Збройних сил.

Клієнти державних Приватбанку та Ощадбанку скаржилися на збої в роботі сервісів.

Приблизно о 20.00 розпочалася потужна DDoS-атака на портал Дія. Спочатку атака здійснювалася з Росії та Китаю, а потім із Чехії та Узбекистану.

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