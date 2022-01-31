Виставка сучасного українського мистецтва Unfolding Landsсapes: Landsсape and Poetics in Ukrainian Art відкрилася у данському місті Сількеборг 29 січня.

Експозиція розміщена у арт-центрі Silkeborg Bad.

Поки що виставка працюватиме у закритому режимі, а офіційне відкриття перенесено на початок березня у зв’язку з карантинними обмеженнями в країні.

Партнерами та спонсорами виставки виступили данський державний фонд підтримки мистецтва Staten Kunstfond, фонд підтримки культури European Region of Culture, платформа Abramovych Art арт-дилера Ігоря Абрамовича та фонд Tymofeev Foundation венчурного інвестора Руслана Тимофєєва.

На виставці представлені роботи більш ніж 40 українських художників, які працюють у різних напрямах – від живопису та графіки до скульптури та відеоінсталяції.

Головна концептуальна тема – краєвиди та ландшафти України.

Консультант та координатор виставки, мистецтвознавець Наталія Маценко звертає увагу, що це перша презентація українського мистецтва у Данії за останні десятиліття.

– Завітавши на виставку, данська аудиторія зможе ознайомитися з новими для себе культурними явищами, адже остання масштабна презентація українського мистецтва відбулася в Данії тридцять років тому. Проект можна розглядати з погляду спадкоємності з одного боку та трансформації – з іншого. За тридцять років відбулося багато змін – в Україні, у Данії, у світі, у мистецтві та філософських поглядах на взаємини людини та природи загалом, – резюмує мистецтвознавець.

Наталія Маценко додає, що проект покликаний, відійшовши від колоніальної екзотизації, показати сучасне мистецтво України як органічну частину глобальних процесів. А саму країну – як місце, де, як і всюди, люди прагнуть осмислити свої стосунки з оточенням.

В експозиції представлені роботи відомих українських художників – Григорія Гавриленка, Анатолія Криволапа, Миколи Кривенка, Олексія Кондакова, Назара Білика, Олега Тістола, Тіберія Сільваші, Марини Скугарєвої, Жанни Кадирової та інших.

Крім того, відвідувачі зможуть побачити твори Сергія Святченка – представника Нової української хвилі, який проживає в Данії, роботи якого знаходяться в колекції Данського Королівського двору.

Засновник Tymofeev Foundation та інвестиційного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв наголошує, що захід виконує важливу місію зі зміцнення міжнародного іміджу України, а представлені роботи дозволяють поглянути на нашу країну через призму мистецтва.

– Виставка приурочена до 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Данією. Подібні культурні заходи сприяють зміцненню іміджу України, оскільки ми за допомогою мистецтва заявляємо про нашу країну на весь світ, презентуємо міжнародній спільноті українську культуру. Дуже важливо, щоб мистецтво залишалося невід’ємною складовою діалогу між країнами, адже це мова, яка не потребує перекладу, – вважає Тимофєєв.

Руслан Тимофєєв додає, що мистецтво є багатогранним інструментом, який встановлює зв’язки одразу на багатьох рівнях – це і частина міжнародної дипломатії, і особиста розмова, яка знаходить відгук у кожного окремого глядача.

Керівник платформи Abramovych Art, радник директора Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України Ігор Абрамович пояснює чим унікальна презентація сучасного мистецтва України через призму пейзажу та його бачення художниками різних поколінь.

– Настільки універсальна тема показує Україну як органічну частину світу, який однаково, у будь-яких куточках, хвилює оточення, його красу та різноманітність, а також пов’язані з ним сучасні виклики, спільні для всіх. Також для України, у культурі якої глибоко вкорінена поетизація ландшафту, пейзаж справді є певним орієнтиром, невід’ємною частиною існування та практик художників, – каже Ігор Абрамович.

На думку Ігоря Абрамовича, завдяки роботам сучасних авторів можна чітко простежити трансформації пейзажу, його сприйняття та зображення від класичного до найрізноманітніших авторських експериментів.

Виставка Unfolding Landsсapes: Landsсape and Poetics in Ukrainian Art у Сількеборзі триватиме до 1 травня.