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Факти / Україна

Сідаймо за стіл переговорів – Зеленський звернувся до Путіна

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Сідаймо за стіл переговорів – Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський закликав очільника РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Звернення до очільника Кремля глава держави адресував російською мовою.

– Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, – сказав Володимир Зеленський.

І відразу після цього президент України звернувся до Збройних сил України.

– Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні, – завершив звернення президент України.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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