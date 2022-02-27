Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем і тепер колона окупантів заблокована в Бучі. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

— Колона окупантів заблокована в Бучі. Метушиться по селищу. Триває бій, – ідеться у дописі.

У Бучі місцеві мешканці кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль Молотова. У підсумку техніка загорілася.

27 лютого о 08.20 ранку у місті Бучі по вулиці Вокзальна, 101 сталося попадання снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням.

Наразі пожежа локалізована і попередньо жертв та постраждалих немає. У місті наразі тривають бої з російськими окупантами.