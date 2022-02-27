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Факти / Україна / Суспільство

В Охтирці поранили двох журналістів з Данії, вони в лікарні – Нацполіція

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Журналіст та фотограф з Данії, які працювали для видання Ekstra Bladet, отримали поранення під час обстрілу їхнього автомобіля в районі Охтирки на Сумщині.

У Нацполіції повідомили, що їх шпиталізували до полтавської лікарні.

— Наразі громадянам Данії надають необхідну медичну допомогу в Полтавській обласній клінічній лікарні, – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості. Про стан здоров’я іноземних журналістів поінформовано представників посольства Данії.

Відомо, що журналіст Стефан Вайкерт і фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен були у бронежилетах. Вони перебували у районі Охтирки, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл.

Вайкерт і Міккельсен вже два роки постійно живуть в Україні. Обоє досвідчені журналісти і пройшли необхідне навчання з техніки безпеки в Данії.

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Джерело: Нацполіція

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