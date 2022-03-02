Від початку війни прикордонні переходи заповнені людьми, але не лише в напрямі з України. За останні 5 діб на Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

ДПСУ наголошує, що більшість прибулих – чоловіки, і додає:

– Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони.

Прикордонники також нагадують, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірка та пропускні операції максимально спрощені, а перелік необхідних для перетину кордону документів скорочено.

Укрзалізниця продовжує здійснювати евакуацію громадян до західного кордону.

Як поінформували в пресслужбі держпідприємства, для пасажирів, які прямують до кордону України з країнами Євросоюзу, призначено евакуаційні дизель-поїзди.