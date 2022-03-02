ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Не біженцями єдиними. Від початку війни в Україну повернулося 80 тисяч людей

Олена Конюшок SEO оптимізація
прикордонник фото

Від початку війни прикордонні переходи заповнені людьми, але не лише в напрямі з України. За останні 5 діб на Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

ДПСУ наголошує, що більшість прибулих – чоловіки, і додає:

– Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони.

Прикордонники також нагадують, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірка та пропускні операції максимально спрощені, а перелік необхідних для перетину кордону документів скорочено.

Читайте
Зі Львова до кордону з ЄС запустили евакуаційні дизель-поїзди: графік руху

Укрзалізниця продовжує здійснювати евакуацію громадян до західного кордону.

Як поінформували в пресслужбі держпідприємства, для пасажирів, які прямують до кордону України з країнами Євросоюзу, призначено евакуаційні дизель-поїзди.

Фото: Держприкордонслужба

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка