Держава-терорист Росія продовжує продукувати фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну.

У Службі безпеки України попереджають, що російські загарбники всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

За даними відомства, агресори проробляють варіанти вчинення й інших провокацій.

— Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники. Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже – будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до перемоги України, – йдеться у повідмленні СБУ.

В СБУ також зазначили, що вчорашнє бомбардування дитячого будинку у Маріуполі в Росії намагаються виправдати черговими фейками.

Мовляв, пологовий будинок давно не працював, там нібито була база військових, а фото і відео руйнувань взагалі постановочні.

Як додали у Службі безпеки, вигадати таке може тільки збочена фантазія.

— Як і інші фейки про секретні тюрми в Україні, біологічну зброю, хімічні атаки та навіть бойових кажанів (мабуть, теж “бандерівців і нацистів”?), про яких офіційно говорить російське міноборони.

Напередодні у Держдепі США заявили, що твердження Кремля про лабораторії з виробництва хімічної та біологічної зброї в Україні є відвертою брехнею, щоб виправдати напад на Україну та жахливі дії, які російські військові роблять на українських теренах.