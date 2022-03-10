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В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих рідних – деталі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих рідних – деталі

Через війну в Україні деякі громадяни втратили зв’язок з рідними. З цією метою в країні створили Telegram-канал Пошук зниклих.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Завдяки ньому оперативно надається інформація щодо дітей, які загубилися чи, навпаки, знайшлися. Так можна знайти і дорослих.

– Пошук зниклих розшукує лише цивільних осіб. Інформацію публікують як коротку довідку з хештегом міста, де зникла людина, – зазначив Михайло Федоров.

Для пошуку рідних необхідно вказати:

  • ПІБ зниклої людини;
  • рік народження;
  • обставини, за яких вона зникла;
  • коли востаннє вдавалося вийти з нею на зв’язок;
  • її контактний номер телефону;
  • власні контакти для зворотного зв’язку.

Інформацію у Telegram-каналі треба надіслати одному з цих контактів: @oxanakrasilova, @emmashymanovych, @Annavolod, @Jane_Sve.

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До речі, програма тісно співпрацює з теробороною. Для посилення пошуку варто додатково заповнити анкету від ТРО.

Громадян закликають ретельно перевіряти інформацію, щоб уникати фейкових даних.

Джерело: Михайло Федоров

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Фото: Depositphotos

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