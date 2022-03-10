Через війну в Україні деякі громадяни втратили зв’язок з рідними. З цією метою в країні створили Telegram-канал Пошук зниклих.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Завдяки ньому оперативно надається інформація щодо дітей, які загубилися чи, навпаки, знайшлися. Так можна знайти і дорослих.
– Пошук зниклих розшукує лише цивільних осіб. Інформацію публікують як коротку довідку з хештегом міста, де зникла людина, – зазначив Михайло Федоров.
Для пошуку рідних необхідно вказати:
- ПІБ зниклої людини;
- рік народження;
- обставини, за яких вона зникла;
- коли востаннє вдавалося вийти з нею на зв’язок;
- її контактний номер телефону;
- власні контакти для зворотного зв’язку.
Інформацію у Telegram-каналі треба надіслати одному з цих контактів: @oxanakrasilova, @emmashymanovych, @Annavolod, @Jane_Sve.
До речі, програма тісно співпрацює з теробороною. Для посилення пошуку варто додатково заповнити анкету від ТРО.
Громадян закликають ретельно перевіряти інформацію, щоб уникати фейкових даних.
Джерело: Михайло Федоров