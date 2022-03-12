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Факти / Україна / Суспільство

Ворог обстріляв Київ – горіла покрівля адміністративної будівлі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Ворог обстріляв Київ – горіла покрівля адміністративної будівлі

У Києві під час обстрілу російськими військовими міста загорілась покрівля адміністративної будівлі.

Надзвичайна ситуація відбулася вранці 12 березня на вул. Хорива у Подільському районі столиці, звітують у ДСНС.

На місце події прибули пожежники та виявили пожежу в чотириповерховій адміністративній будівлі. Її спровокувало попадання невідомого об’єкта.

Вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь до 8.34.

Жертв та потерпілих немає.

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З 24 лютого 2022 року в Україні триває війна. Росія під керівництвом Володимира Путіна напала на країну. З першого дня мирні міста обстрілюють з повітря, через це горять та руйнуються житлові масиви, адміністративні будівлі.

На жаль, гинуть мирні люди, серед них жінки та діти. Водночас Кремль не припиняє свої агресивні дії, попри критику світової спільности.

Через ризик руйнувань та пожеж громадян закликають за можливості перебувати у сховищах, які наразі є найбезпечнішими місцями. Це може врятувати життя під час чергового обстрілу.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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