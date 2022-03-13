Найманці Росії “вкидають” фейки проти українських військових – СБУ

Російські найманці створюють нові фейки про Україну, щоб виправдати свої воєнні злочини. Громадян закликають перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

За даними Служби безпеки України, в інформаційне поле вкидають дані про нібито зрадників і диверсантів, публікують їхні прізвища та номера авто з закликом негайно затримати. У СБУ наголосили, що такі фейки спрямовані проти працівників силових структур та українських військових.

– Мета очевидна – посіяти розбрат, спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України, – переконані у СБУ.

Служба безпеки України закликала громадян не поширювати неперевірену інформацію, особливо з анонімних джерел.

– Для перемоги у війні ми маємо діяти чітко та скоординовано, не піддаватися на провокації ворога, – наголосили у СБУ.

Громадян, які мають відомості про диверсійно-розвідувальні групи, просять повідомляти на офіційний чат-бот СБУ. Бажано писати дані із зазначенням контактного номера телефону, щоб інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів.