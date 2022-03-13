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Факти / Україна / Суспільство

Найманці Росії “вкидають” фейки проти українських військових – СБУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
СБУ, Служба безпеки України

Російські найманці створюють нові фейки про Україну, щоб виправдати свої воєнні злочини. Громадян закликають перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

За даними Служби безпеки України, в інформаційне поле вкидають дані про нібито зрадників і диверсантів, публікують їхні прізвища та номера авто з закликом негайно затримати. У СБУ наголосили, що такі фейки спрямовані проти працівників силових структур та українських військових.

– Мета очевидна – посіяти розбрат, спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України, – переконані у СБУ.

Служба безпеки України закликала громадян не поширювати неперевірену інформацію, особливо з анонімних джерел.

– Для перемоги у війні ми маємо діяти чітко та скоординовано, не піддаватися на провокації ворога, – наголосили у СБУ.

Громадян, які мають відомості про диверсійно-розвідувальні групи, просять повідомляти на офіційний чат-бот СБУ. Бажано писати дані із зазначенням контактного номера телефону, щоб інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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